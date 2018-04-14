Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки охранников в Париже

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Один из главных символов французской столицы – Эйфелева башня – на время прекратила прием посетителей из-за забастовки охранников, которые требуют улучшить себе условия работы и усилить безопасность.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщает агентство Prensa Latina, которое приводит заявление Общества по эксплуатации памятника.

В частности, сообщается, что из-за забастовки охранников, не выполняются условия по наблюдению за безопасностью, в результате чего на время прекращен подъем туристов на Эйфелеву башню, однако подвалы башни и прилегающие к ней сады остались открыты для посетителей.

Информации, когда забастовка охранников прекратиться и туристы вновь смогут пониматься на 300-метровую башню, к настоящему моменту не поступало.