​Эйфелеву башню в Париже подсветили в цвета флагов ЛГБТ и США

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Эйфелеву башню в Париже подсветили в цвета флага движения ЛГБТ и в цвета флага США в знак памяти о жертвах стрельбы в американском городе Орландо.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC в своем Twitter.

"На Эйфелевой башне последовательно меняются цвета американского и "радужного" флагов в память о жертвах атаки в Орландо", — говорится в аккаунте телеканала. Прилагаются две фотографии.

В воскресенье при стрельбе в гей-клубе в американском Орландо 49 человек погибли и 53 были ранены.