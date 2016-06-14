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    ​Эйфелеву башню в Париже подсветили в цвета флагов ЛГБТ и США

    При стрельбе в гей-клубе в Орландо 49 человек погибли и 53 были ранены

    Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Эйфелеву башню в Париже подсветили в цвета флага движения ЛГБТ и в цвета флага США в знак памяти о жертвах стрельбы в американском городе Орландо.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC в своем Twitter.

    "На Эйфелевой башне последовательно меняются цвета американского и "радужного" флагов в память о жертвах атаки в Орландо", — говорится в аккаунте телеканала. Прилагаются две фотографии.

    В воскресенье при стрельбе в гей-клубе в американском Орландо 49 человек погибли и 53 были ранены. 

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