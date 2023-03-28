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Эйфелева башня закрыта из-за забастовки во Франции

Эйфелева башня закрыта из-за забастовки во Франции Эйфелева башня прекратила принимать посетителей из-за общенациональной забастовки в связи с пенсионной реформой во Франции
Другие страны
28 марта 2023 г. 16:38
Эйфелева башня закрыта из-за забастовки во Франции

Эйфелева башня прекратила принимать посетителей из-за общенациональной забастовки в связи с пенсионной реформой во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте парижской достопримечательности.

"В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта", - указано в сообщении.

Сегодня во Франции проходит десятая по счету национальная акция протеста против повышения пенсионного возраста. Накануне из-за забастовки сотрудников был закрыт для посещения Лувр.

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Версия на английском языке Eiffel tower closed due to nationwide strikes in France

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