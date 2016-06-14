Эйфелева башня закрыта для посещения

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Французские профсоюзы продолжают забастовки по всей стране, несмотря на проведение чемпионата Европы по футболу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, к акциям протеста присоединился персонал Эйфелевой башни.

В результате главная туристическая достопримечательность Парижа будет закрыта для посещения весь день.

В ближайшее время во французской столице, а также других крупных городах пройдут массовые акции протеста. Французские профсоюзы требуют от властей отказаться от спорной реформы труда, которую в начале года представил кабинет министров.