Эйфелева башня вновь окрасится в цвета флага Франции после теракта

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Эйфелева башня вновь окрасится в цвета французского флага в знак солидарности с жителями Ниццы, где накануне произошел унесший 84 жизни теракт.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении мэрии Парижа.

"Мэр Парижа Анн Идальго приняла решение подсветить Эйфелеву башню этой ночью и на всем протяжении траура (16-18 июля) в бело-сине-красные цвета", - сказано в коммюнике.

В четверг вечером водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной. Водитель был ликвидирован силами полиции.