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Эйфелева башня третий день подряд закрыта для посетителей из-за забастовки

Эйфелева башня третий день подряд закрыта для посетителей из-за забастовки Эйфелева башня в Париже третий день подряд закрыта для посетителей на фоне забастовок сотрудников компании, отвечающей за ее обслуживание (Sete).
Другие страны
21 февраля 2024 г. 18:30
Эйфелева башня третий день подряд закрыта для посетителей из-за забастовки

Эйфелева башня в Париже третий день подряд закрыта для посетителей на фоне забастовок сотрудников компании, отвечающей за ее обслуживание (Sete).

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV.

Забастовка началась из-за трудового спора между работодателем и двумя профсоюзами. Представители профсоюзов намекнули, что спор вряд ли решится за среду и 22 февраля Эйфелева башня, скорее всего, останется закрытой.

Сотрудники компании бастовали также один день 27 декабря 2023 года, в столетие смерти ее создателя.

Одной из ключевых причин недовольства стали условия в контракте между городом и обслуживающей компанией – работники считают слишком большой сумму, которую компания должна будет отдавать городу из полученного дохода, и что в этой модели не учтены реальные потребности на все необходимые работы по уходу за сооружением.

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