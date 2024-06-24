ЕИБ освоит €6 млрд, предназначенные для развития военно-промышленного комплекса ЕС

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует освоить еще 6 млрд евро, предназначенных на развитие военной промышленности Европейского союза (ЕС).

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует освоить еще 6 млрд евро, предназначенных на развитие военной промышленности Европейского союза (ЕС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава ЕИБ Надя Кальвино.

"Очевидно, что нам необходимо усилить безопасность Европы и развивать ее оборонную промышленность, - приводит ее слова агентство Reuters. - Мы выделили 8 млрд евро на инвестиции в эту сферу, из которых освоены были только 2 млрд евро".

Она добавила, что неосвоенные средства пойдут на реализацию проектов по укреплению границ, улучшению военной логистики, разминированию и сооружению военных госпиталей во второй половине 2024 года.

ЕИБ - финансовый институт ЕС, который предоставляет долгосрочные кредиты на осуществление проектов, способствующих достижению целей ЕС. В 2022 году банк запустил Инициативу по обеспечению стратегической безопасности Европы (SESI), направленную на финансирование исследований двойного назначения. В 2023 году объем инвестиций в SESI был увеличен до 8 млрд евро.