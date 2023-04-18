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Авиакомпания EgyptAir приостановила сообщение с Суданом

Авиакомпания EgyptAir приостановила сообщение с Суданом Египетский авиаперевозчик EgyptAir объявил приостановке сообщения с соседним Суданом на фоне обострения ситуации в республике.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 14:36
Авиакомпания EgyptAir приостановила сообщение с Суданом

Египетский авиаперевозчик EgyptAir объявил приостановке сообщения с соседним Суданом на фоне обострения ситуации в республике.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В свете сохраняющейся нестабильности в сфере безопасности на территории братского государства Судан компания EgyptAir вынуждена уведомить своих клиентов, что приостанавливает все рейсы в аэропорт Хартума и из него до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), который является его заместителем в совете. 15 апреля начались столкновения между двумя этими структурами возле военной базы в городе Мерове и в Хартуме.

По последним данным, с начала боестолкновений в республике более 180 человек погибли, свыше 1 800 получили ранения.

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