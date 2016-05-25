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    ​EgyptAir обратится за помощью к Италии и Франции для поиска "черных ящиков"

    Самолет А320 потерпел катастрофу 19 мая в Средиземном море

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Авиакомпания EgyptAir намерена обратиться за помощью к компаниям из Италии и Франции для поиска "черных ящиков" потерпевшего катастрофу 19 мая в Средиземном море самолета А320, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Рейс MS804 вылетел из парижского аэропорта имени Шарля де Голля поздно вечером в среду, 18 мая. На борту самолета находились 66 человек: 56 пассажиров (включая трех маленьких детей) и 10 членов экипажа (в их числе трое сотрудников служб безопасности).

    Все пассажиры и экипаж самолета погибли.

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