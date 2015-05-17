​Египтянкам ограничили въезд в Турцию из-за возможности присоединения к ИГИЛ

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Власти Египта объявили в воскресенье о введении ограничений на выезд женщин в Турцию, опасаясь, что они пополнят ряды "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на The Daily Star, теперь женщинам от 18 до 40 лет будет необходимо пройти проверку на предмет соответствия требованиям безопасности, чтобы получить разрешение на выезд в Турцию.

"Проверка будет осуществляться в течение 72 часов, и она будет обязательной для всех женщин, отправляющихся в эту страну", — заявил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что Египет ввел для мужского населения страны ограничения на въезд в Турцию и Ливию для борьбы с ИГИЛ.