Египту обещаны 36 млрд долларов инвестиций

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Правительство Египта объявило, что в ходе международной конференции по восстановлению экономики страны заключены сделки на сумму 36 млрд долларов.

В своем выступлении на закрытии трехдневной конференции в египетском курортном городе Шарм-аль-Шейхе президент Египта Абдель Фаттах Сиси назвал договоренности о масштабных инвестициях демонстрацией доверия будущему страны под его руководством, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Накануне конференции многие выражали сомнения в том, что инвесторы горят желанием вкладывать деньги в экономику Египта, учитывая сложную политическую ситуацию в стране, сложившуюся после свержения в 2013 году поддержанного исламистами правительства Мохаммеда Мурси.