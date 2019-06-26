Египетский террорист обвинен в гибели 50 человек

Один из самых опасных террористов в Египте Хишам Ашмауи предстал перед военным трибуналом по обвинению в организации пяти нападений, жертвами которых стали более 50 человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что террорист Хишам Ашмауи проходит по пяти эпизодам, по которым ранее он был осужден заочно. В частности, речь идет о совершении и пособничестве совершению терактов, приведших к гибели 54 человек, среди которых есть как военные, сотрудники полиции, так и гражданские лица.

Согласно информации местных СМИ, уголовно-процессуальный кодекс Египта предусматривает пересмотр дела в присутствии главного обвиняемого по такого рода преступлениям в военном трибунале.

Напомним, что Х.Ашмауи был задержан в октябре прошлого года в ливийской Дерне местными военными, а в конце мая текущего года экстрадирован в Каир.

Египетские СМИ называют Х.Ашмауи самым опасным египетским террористом. Он проходил службу в одном из элитных подразделений спецназа страны. Позже Х.Ашмауи приобрел радикальные взгляды и присоединился к террористическим группировкам. Он подозревается в совершении крупных терактов, в частности, в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.