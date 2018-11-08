Египетский военный суд приговорил восемь человек к смертной казни

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Египетский военный суд заочно приговорил восемь человек к смертной казни по обвинению в нападении на военных, передает AP.

Еще 32 обвиняемых были приговорены к пожизненным срокам. Все они обвиняются в членстве в террористической группировке «Исламское государство» и планировании нападений на силы безопасности.

Египет борется с боевиками ИГ на Синайском полуострове с 2014 года. Группа экстремистов совершила нападения по всей стране, основные их мишени сотрудники сил безопасности и христиане.

В начале ноября в Египте в результате нападения на автобус с христианами погибли семь человек.