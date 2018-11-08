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    Египетский военный суд приговорил восемь человек к смертной казни

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/  Египетский военный суд заочно приговорил восемь человек к смертной казни по обвинению в нападении на военных, передает AP. 

    Еще 32 обвиняемых были приговорены к пожизненным срокам. Все они обвиняются в членстве в террористической группировке «Исламское государство» и планировании нападений на силы безопасности. 

    Египет борется с боевиками ИГ на Синайском полуострове с 2014 года. Группа экстремистов совершила нападения по всей стране, основные их мишени сотрудники сил безопасности и христиане.

    В начале ноября в Египте в результате нападения на автобус с христианами погибли семь человек. 

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