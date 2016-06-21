Египетский суд признал недействительным соглашение о передаче двух спорных островов Саудовской Аравии

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Египетский суд признал недействительным соглашение о делимитации морской границы с Саудовской Аравией, в соответствии с которым ей переходили два спорных египетских острова.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, отмечается, что государство может обжаловать решение в вышестоящем суде.

Власти Саудовской Аравии и Египта подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами в начале апреля. В соответствии с документом, находившиеся под управлением Египта спорные острова Тиран и Санафир в Красном море отошли Саудовской Аравии.

После этого в Египте вспыхнули волнения против этого соглашения.