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    Египетский суд признал недействительным соглашение о передаче двух спорных островов Саудовской Аравии

    Государство может обжаловать решение в вышестоящем суде

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Египетский суд признал недействительным соглашение о делимитации морской границы с Саудовской Аравией, в соответствии с которым ей переходили два спорных египетских острова.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, отмечается, что государство может обжаловать решение в вышестоящем суде.

    Власти Саудовской Аравии и Египта подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами в начале апреля. В соответствии с документом, находившиеся под управлением Египта спорные острова Тиран и Санафир в Красном море отошли Саудовской Аравии.

    После этого в Египте вспыхнули волнения против этого соглашения.

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