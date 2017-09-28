Египетский суд приговорил лидера "Братьев-мусульман" к пожизненному заключению

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Уголовный суд Египта приговорил духовного лидера запрещенной в этой стране группировки "Братья-мусульмане" Мухаммеда Бадиа к пожизненному заключению по делу о насилии в провинции Бени-Суэйф в 2013 году, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с лидером группировки к пожизненному заключению приговорены еще 15 из 93 фигурантов дела. Более семидесяти человек получили по 15 лет тюрьмы.

Речь идет об акциях протеста в августе 2013 года после отстранения от власти президента Мухаммеда Мурси. Тогда участники переросшего в беспорядки протеста сожгли полицейский участок, административное здание и школу.