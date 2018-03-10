Египетский суд подтвердил смертный приговор в отношении 10 террористов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Уголовный суд египетской провинции Гиза подтвердил приговор к смертной казни, вынесенный в отношении 10 человек, которые были признаны виновными в причастности к террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу представитель юридической инстанции.

По его словам, оглашенный ранее суровый вердикт был утвержден верховным муфтием страны. Еще пять радикалов, проходивших по тому же делу о создании террористической ячейки в районе Имбаба, приговорены судом к пожизненному тюремному заключению.