Египетский суд отменил смертный приговор наставнику "Братьев-мусульман"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Кассационный суд Египта удовлетворил апелляцию группы "Братьев-мусульман" на вынесенные им приговоры и направил дело на пересмотр, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Всего судьи отменили 13 смертных приговоров, в том числе духовному наставнику организации Мухаммеду Бадиа, а также решения о пожизненном заключении еще 25 активистов запрещенной ныне в стране ассоциации.

В марте этого года уголовный суд Каира вынес приговоры группе исламистов по делу о функционировании так называемого Оперативного штаба в августе 2013 года после разгона бессрочных забастовок мусульман, устроенных ими на двух столичных площадях - у Каирского университета и у мечети Рабаа-аль-Адауия на востоке города.