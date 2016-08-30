Египетский беспилотник ликвидировал одного из лидеров ячейки ИГ на Синае

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Один из лидеров экстремистской группировки "Вилает Синай" был ликвидирован во вторник в результате удара беспилотника египетской армии.

Как передает Report, об этом сообщает новостной сайт "Маср аль-Арабия" со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

"Беспилотник обстрелял автомобиль, за рулем которого находился боевик, близ деревни аль-Масура в районе города Рафах. В результате боевик был убит, машина уничтожена", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что впоследствии выяснилось, что речь идет об одном из лидеров группировки "Вилает Синай", присягнувшей на верность запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), Нагехе Саляме Бараке.

Спикер террористической организации "Исламское Государство" Абу Мухаммед аль-Аднани (Abu Mohammad al-Adnani) убит в сирийском Алеппо.

А об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на связанные с террористами СМИ.