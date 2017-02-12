Египетские военные уничтожили пять террористов на севере Синая

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Египетские военные в воскресенье уничтожили пять членов террористической группировки на севере Синайского полуострова, три радикала получили ранения.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости со ссылкой на армейские источники.

По информации собеседников издания, террористы были ликвидированы в своем секретном укрытии, в ходе боя южнее города эль-Ариш.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки.