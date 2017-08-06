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    Египетские военные уничтожили двух террористов на севере Синая

    Радикалов ликвидировали на границе с сектором Газа после обнаружения секретного тоннеля террористов

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Египетские военные в воскресенье уничтожили двух экстремистов на севере Синайского полуострова.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил официальный представитель ВС страны Тамер ар-Рифаи.

    В заявлении спикера армии отмечается, что радикалов ликвидировали на границе с сектором Газа после обнаружения секретного тоннеля террористов.

    Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. 

    За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

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