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Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая

​Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая

Египетские силовики ликвидировали группу из 15 боевиков в районе города Эль-Ариш в провинции Северный Синай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Аль-Ватан".

"Согласно информации национальной безопасности, поступили данные о группе террористов в одной из ферм в квартале Аль-Хус в Эль-Арише, которые готовили враждебные акции ... после обработки информации были атакованы места скопления террористов ... в результате перестрелки было ликвидировано 15 боевиков", - пишет газета.

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