Египетские полицейские уничтожили трех террористов под Александрией

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Египетская полиция ликвидировала троих членов террористической группировки "Хасм", являющейся боевым крылом движения "Братья-мусульмане", в предместьях города Александрия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во вторник заявило МВД страны.

По данным ведомства, объявленные в розыск за террористическую деятельность члены вооруженной группировки скрывались в квартире в одном из населенных пунктов под Александрией. Решение открыть огонь на поражение полицейские приняли после того, как террористы попытались сами применить оружие для того, чтобы скрыться от силовиков.