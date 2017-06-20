Египетские полицейские уничтожили трех террористов под Александрией

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Египетская полиция ликвидировала троих членов террористической группировки "Хасм", являющейся боевым крылом движения "Братья-мусульмане", в предместьях города Александрия.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во вторник заявило МВД страны.
По данным ведомства, объявленные в розыск за террористическую деятельность члены вооруженной группировки скрывались в квартире в одном из населенных пунктов под Александрией. Решение открыть огонь на поражение полицейские приняли после того, как террористы попытались сами применить оружие для того, чтобы скрыться от силовиков.
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