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    Египетские пирамиды подсветят цветами российского и французского флагов

    Акция поминовения погибших завершится минутой молчания

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Египетские пирамиды вечером 15 ноября будут подсвечены цветами российского и французского триколоров в знак солидарности с Москвой и Парижем. Об этом сообщает ТАСС.

    По решению властей страны, на плато Гиза в Каире у подножия Великих пирамид в 22:30 мск начнется акция памяти жертв аварии самолета А321, произошедшей 31 октября, и террористических атак в Париже 13 ноября.

    Как отмечает министерство туризма, памятники древней цивилизации станут своеобразными «ретрансляторами» обращенного ко всем послания «о солидарности с народами России и Франции против черного террора, атакующего мир». Надпись будет выведена на пирамидах лазерным лучом.

    Акция поминовения погибших завершится минутой молчания.

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