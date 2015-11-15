Египетские пирамиды подсветят цветами российского и французского флагов

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Египетские пирамиды вечером 15 ноября будут подсвечены цветами российского и французского триколоров в знак солидарности с Москвой и Парижем. Об этом сообщает ТАСС.

По решению властей страны, на плато Гиза в Каире у подножия Великих пирамид в 22:30 мск начнется акция памяти жертв аварии самолета А321, произошедшей 31 октября, и террористических атак в Париже 13 ноября.

Как отмечает министерство туризма, памятники древней цивилизации станут своеобразными «ретрансляторами» обращенного ко всем послания «о солидарности с народами России и Франции против черного террора, атакующего мир». Надпись будет выведена на пирамидах лазерным лучом.

Акция поминовения погибших завершится минутой молчания.