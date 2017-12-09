Египетская православная церковь отказала в приеме вице-президенту США

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Коптская православная церковь во главе с ее патриархом Тавадросом II отказала вице-президенту США Майклу Пенсу в приеме в ходе предстоящего в конце декабря визита политика в Каир.

Причиной этого решения стало признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Как передает Report, об говорится в специальном заявлении секретариата патриархии.

«Исходя из того, что администрацией США было принято неподходящее по времени решение относительно Иерусалима, которое не принимает во внимание чувства миллионов человек, представляющих арабские народы, египетская коптская церковь считает уместным отказаться от намеченной встречи с вице-президентом США», — приводит ТАСС слова из заявления.