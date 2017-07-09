© Battlegroundblog.com

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Египетская полиция заявила о ликвидации 16 боевиков, большинство из которых были связаны с нападениями на силы безопасности на Северном Синае.

Как передает Report, накануне в результате подрыва автомобиля погибли 2 полицейских и еще 9 получили ранения. Ранее, 7 июля в результате нападения на два КПП погибли 23 военнослужащих.

МВД Египта сообщило, что боевики открыли огонь, когда полицейские подошли к тренировочному лагерю в Исмаили. В ходе перестрелки погибли 14 боевиков. Еще 2 боевика были убиты в результате перестрелки в городе Гиза.