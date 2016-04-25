Египетская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Каире

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Египетская полиция в понедельник использовала слезоточивый газ для разгона демонстрантов в разных районах Каира, протестующих против решения властей страны о передаче спорных островов в Красном море Саудовской Аравии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, протестные акции были разогнаны в районах Докки и Нахйа, относящихся к провинции Гиза, в них участвовали сотни человек.

По данным МВД, шествие было организовано запрещенной в стране ассоциацией "Братья-мусульмане". Часть протестующих была задержана.

Ряд египетских оппозиционных движений, в том числе запрещенная в стране ассоциация "Братья-мусульмане" призвали своих сторонников выйти 25 апреля - в день ежегодно отмечаемого в Египте Дня освобождения Синая, на очередную акцию протеста против передачи двух спорных островов в Красном море Эр-Рияду.

В связи с этим, в воскресенье египетская армия заявила о том, что возьмет под усиленную охрану стратегически важные объекты на территории страны.