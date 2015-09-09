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    Египетская армия уничтожила на Синае 56 боевиков

    В ходе операции Вооруженных сил АРЕ более 150 подозреваемых в терроризме были задержаны

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В результате рейдов египетской армии на севере Синайского полуострова за минувшие два дня ликвидированы 56 боевиков. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

    Террористы были уничтожены во время начавшейся в понедельник новой активной фазы операции ВС АРЕ под кодовым названием "Право Мученика".

    Она проводится в районе городов Рафах, Шейх-Зувейд и Эль-Ариш (административный центр провинции Северный Синай). В наступлении задействованы спецназ, бронетехника, боевая авиация и артиллерия.

    Так, в понедельник были убиты 29 боевиков, еще 27 - во вторник, а свыше 150 подозреваемых в терроризме задержаны. Потери войск составили двое военнослужащих убитыми и четверо ранеными.

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