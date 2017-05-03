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    Египетская армия уничтожила 18 боевиков на Синае

    Во время рейдов были задержаны 32 подозреваемых в поддержке экстремистов© Courtesy İmage

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Египта провели масштабную операцию против террористического подполья в центральной части Синайского полуострова, уничтожив 18 боевиков.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий 3-й полевой армией генерал-майор Мухаммед Раафат.

    По его словам, во время рейдов, которые проходили в районе труднодоступного горного массива Эль-Халяль, были задержаны 32 подозреваемых в поддержке экстремистов. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотиков, а также 29 заминированных мотоциклов, которые были снаряжены радикалами для совершения атак.

    Горы Эль-Халяль использовались ранее боевиками в качестве укрытия и плацдарма для нападений на Северном Синае.

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