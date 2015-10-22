​Египетская армия провела спецоперацию, ликвидировано 20 террористов

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Армия Египта сообщила о ликвидации 20 и задержании порядка 80 террористов на севере Синайского полуострова, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении ВС Египта также говорится, что в ходе антитеррористических действий были ранены 12 боевиков, саперы обезвредили более 50 взрывных устройств, конфисковано большое количество оружия и боеприпасов, ликвидированы несколько укрытий, в том числе подземных, где террористы скрывались от военных и полиции.

Армия Египта регулярно проводит на севере Синая антитеррористические операции и сообщает о ликвидации десятков и даже сотен террористов, однако напряженность в этом регионе не снижается.