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Египет запустит производство китайской вакцины Sinovac

Египет запустит производство китайской вакцины Sinovac Каир стремится стать региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки
Другие страны
9 мая 2021 г. 18:00
Египет запустит производство китайской вакцины Sinovac

Египет запускает в июне локальную линию производства вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр здравоохранения и народонаселения страны Хала Заид в ходе посещения производственной линии холдинговой компании биологических препаратов и вакцин VACSERA, на мощностях которой будет производиться китайская вакцина.

"18 мая поступит первая партия сырья для производства, - сказала она. - Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины".

По словам министра, "Египет стремится стать региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки".

Глава Минздрава указала, что эпидемиологическая ситуация в Египте "стабильная". За минувшие сутки выявлено 1 132 новых случаев заражения, 66 человек умерли. С начала пандемии зарегистрировано более 236 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли за этот период 13 845 заболевших.

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Версия на английском языке Egypt to launch production of Chinese vaccine Sinovac

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