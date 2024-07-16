Египет запускает национальную цифровую платформу горнодобывающей отрасли

Египетские власти запускают общенациональный цифровой портал горнодобывающей отрасли, который будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и ускорению принятия решений по эксплуатации месторождений природных ископаемых на территории страны.

Египетские власти запускают общенациональный цифровой портал горнодобывающей отрасли, который будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и ускорению принятия решений по эксплуатации месторождений природных ископаемых на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил египетский министр нефти и минеральных ресурсов Карим Бадави на открытии Египетского международного форума-конференции по развитию горнодобывающей отрасли.

По словам министра, уже на нынешнем форуме будет проведена пробная эксплуатация "новой цифровой платформы, которая станет основным показателем эффективности работы отрасли и ее инвестиционной привлекательности".

"Фактический запуск общенационального портала, который призван значительно облегчить доступ к данным по отрасли и ее возможностям, будет осуществлен до конца нынешнего года", - сказал он.

Глава ведомства сообщил, что подтвержденные запасы золота в Египте на настоящий момент составляют около 7,3 млн унций. В прошлом году, добавил Бадави, в стране "было добыто около 560 тыс. унций золота и почти 17,5 млн тонн других полезных ископаемых".

По его словам, к 2030 году Египет намерен довести добычу золота до 800 тыс. унций в год и увеличить ежегодное производство других ископаемых материалов до 30 млн тонн". К указанному сроку, по планам министра, доля горнодобывающего сектора увеличится с менее 1% ВВП в настоящее время до приблизительно 5% ВВП страны.