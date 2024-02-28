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Египет заключил договоры в сфере зеленой энергетики с потенциалом инвестиций в $40 млрд

Египет заключил договоры в сфере зеленой энергетики с потенциалом инвестиций в $40 млрд Правительство Египта подписало семь соглашений с международными девелоперскими компаниями о сотрудничестве в области зеленого водорода и возобновляемых источников энергии с инвестиционным потенциалом в $40 млрд в первые 10 лет осуществления совместных про
Другие страны
28 февраля 2024 г. 22:17
Египет заключил договоры в сфере зеленой энергетики с потенциалом инвестиций в $40 млрд

Правительство Египта подписало семь соглашений с международными девелоперскими компаниями о сотрудничестве в области зеленого водорода и возобновляемых источников энергии с инвестиционным потенциалом в $40 млрд в первые 10 лет осуществления совместных проектов.

Как передает Report, об этом сообщил представитель египетского кабинета министров.

Среди государственных учреждений, привлеченных к реализации программ, Суверенный фонд Египта и Главное управление экономической зоны Суэцкого канала. Как указала египетский министр планирования и экономического развития Хала ас-Саид, подписанные соглашения являются "новым этапом инвестиционного партнерства Суверенного фонда страны с международными компаниями по осуществлению реальных проектов в области зеленого водорода в экономической зоне Суэцкого канала".

По словам министра, на подготовительном этапе ожидаемые инвестиции составят около $12 млрд, еще примерно $29 млрд будут привлечены на первом этапе выполнения проектов. "Общий объем инвестиций, - добавила ас-Саид, - превысит $40 млрд в течение ближайших 10 лет".

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