Египет вызвал посла США из-за визита в Вашингтон "Братьев-мусульман"

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Правительство Египта вызвало посла США в Каире, чтобы высказать недовольство визитом представителей запрещенного в Египте радикального движения "Братья-мусульмане" в Вашингтон на частную конференцию, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Лидеры этого движения обвиняются в подстрекательстве к насилию и убийствам в ходе массовых столкновений исламистов со своими политическими оппонентами в июле 2013 года, прошедших неподалеку от каирского университета. Жертвами беспорядков тогда стали свыше 10 человек, сотни получили ранения.

Источники не назвали точную дату вызова посла, один из них сообщил, что это произошло недавно.

По данным одного из источников, представители властей США не намеревались проводить встречу с членами "Братьев-мусульман".

Представитель госдепартамента США Джефф Ратке также не назвал дату вызова посла и не сообщил, будут ли проводиться встречи.

"Нет встреч, о которых я могу объявить", — приводит слова Ратке агентство. Он сообщил, что США продолжают свою политику взаимодействия с представителями всего политического спектра Египта.