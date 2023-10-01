Египет выразил солидарность с Турцией в связи с произошедшим терактом

Египет решительно осудил теракт возле здания МВД в столице Турции и выразил полную солидарность с турецким правительством и народом в связи с произошедшим.

Египет решительно осудил теракт возле здания МВД в столице Турции и выразил полную солидарность с турецким правительством и народом в связи с произошедшим.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном заявлении МИД арабской республики на официальной странице в Facebook.

"Египет подтвердил свою полную солидарность с братской Турцией, ее правительством и народом, выразив пожелания скорейшего выздоровления раненым. Арабская Республика Египет также подтвердила свою твердую позицию, отвергающую все формы терроризма и насилия, ведущие к дестабилизации обстановки и запугиванию граждан", - отмечается в сообщении.