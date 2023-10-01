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Египет выразил солидарность с Турцией в связи с произошедшим терактом

Египет выразил солидарность с Турцией в связи с произошедшим терактом Египет решительно осудил теракт возле здания МВД в столице Турции и выразил полную солидарность с турецким правительством и народом в связи с произошедшим.
Другие страны
1 октября 2023 г. 15:15
Египет выразил солидарность с Турцией в связи с произошедшим терактом

Египет решительно осудил теракт возле здания МВД в столице Турции и выразил полную солидарность с турецким правительством и народом в связи с произошедшим.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении МИД арабской республики на официальной странице в Facebook.

"Египет подтвердил свою полную солидарность с братской Турцией, ее правительством и народом, выразив пожелания скорейшего выздоровления раненым. Арабская Республика Египет также подтвердила свою твердую позицию, отвергающую все формы терроризма и насилия, ведущие к дестабилизации обстановки и запугиванию граждан", - отмечается в сообщении.

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