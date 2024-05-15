Египет возложил на Израиль ответственность за закрытие КПП "Рафах"

Египетские власти возлагают на Израиль полную ответственность за закрытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с палестинским сектором Газа и срыв процесса доставки гуманитарной помощи жителям анклава.

Египетские власти возлагают на Израиль полную ответственность за закрытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с палестинским сектором Газа и срыв процесса доставки гуманитарной помощи жителям анклава.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

"Израиль несет ответственность за закрытие наземного перехода "Рафах" на границе с Газой", - заявил телеканалу высокопоставленный источник в египетских властных структурах. Он добавил, что израильская сторона также "ответственна за резкое ухудшение гуманитарной ситуации в секторе".