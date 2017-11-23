Египет восстанавливает визовый режим с Катаром

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Власти Египта восстанавливают с 24 ноября визовый режим с Катаром, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Решение министерства внутренних дел Египта утверждено МИД страны и опубликовано в официальных СМИ Египта.

Однако остается неизвестным, будет ли требоваться виза катарцам, состоящим в браке с египтянами.

Напомним, что летом 2017 года вокруг Катара разразился дипломатический кризис: 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.