В результате серии взрывов в Каире один человек погиб, восемь ранено

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Семь самодельных взрывных устройств сработали в четверг с небольшой разницей во времени в столице Египта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате терактов погиб один человек, восемь получили ранения.

Три бомбы были подорваны утром вблизи магазинов сотовой связи, два из которых расположены на оживленном проспекте Лиги арабских государств. Еще одна - у полицейского участка в районе Эль-Варрак на северной окраине столицы. Там пострадали пять человек. Сообщения о погибшем пришли из столичного района Шубра-эль-Хейма, где взрыв прогремел вблизи церкви.