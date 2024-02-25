Египет создает два лагеря для беженцев на юге и в центральной части Газы

Египет в ближайшее время построит два специальных лагеря для перемещенных лиц в секторе Газа, один в южной части, другой в центральном регионе.

Египет в ближайшее время построит два специальных лагеря для перемещенных лиц в секторе Газа, один в южной части, другой в центральном регионе.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, египетские власти "уже приступили к возведению лагеря для беженцев близ города Хан-Юнис в южной части Газы". Еще один палаточный лагерь будет построен севернее Дер-эль-Балаха. В лагере близ Хан-Юниса смогут разместиться до 4 тыс. переселенцев, он будет полностью готов в течение ближайшей недели. Указывается, что оба лагеря будут обеспечены электричеством, системой канализации, другими объектами инфраструктуры, необходимыми для жизни.

В городе Рафах, расположенном в непосредственной близости от границы с Египтом, египетские власти построят полевой госпиталь и два логистических центра для распределения гуманитарной помощи, поступающей жителям палестинского сектора.

Отметим, что в начале января Египет приступил к созданию в Газе первого палаточного лагеря для перемещенных лиц, который также располагается близ Хан-Юниса. Как тогда сообщал представитель Египетского общества Красного Полумесяца Мухаммед Хасан, лагерь рассчитан на прием около 7 тыс. человек.