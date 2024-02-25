О нас

Египет создает два лагеря для беженцев на юге и в центральной части Газы

Египет создает два лагеря для беженцев на юге и в центральной части Газы Египет в ближайшее время построит два специальных лагеря для перемещенных лиц в секторе Газа, один в южной части, другой в центральном регионе.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 04:37
Египет создает два лагеря для беженцев на юге и в центральной части Газы

Египет в ближайшее время построит два специальных лагеря для перемещенных лиц в секторе Газа, один в южной части, другой в центральном регионе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, египетские власти "уже приступили к возведению лагеря для беженцев близ города Хан-Юнис в южной части Газы". Еще один палаточный лагерь будет построен севернее Дер-эль-Балаха. В лагере близ Хан-Юниса смогут разместиться до 4 тыс. переселенцев, он будет полностью готов в течение ближайшей недели. Указывается, что оба лагеря будут обеспечены электричеством, системой канализации, другими объектами инфраструктуры, необходимыми для жизни.

В городе Рафах, расположенном в непосредственной близости от границы с Египтом, египетские власти построят полевой госпиталь и два логистических центра для распределения гуманитарной помощи, поступающей жителям палестинского сектора.

Отметим, что в начале января Египет приступил к созданию в Газе первого палаточного лагеря для перемещенных лиц, который также располагается близ Хан-Юниса. Как тогда сообщал представитель Египетского общества Красного Полумесяца Мухаммед Хасан, лагерь рассчитан на прием около 7 тыс. человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Misir Qəzzada məcburi köçkünlər üçün düşərgələr qurur

Самое важное

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Завершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился официальный визит президента Ильхама Алиева в Турцию
19 февраля 2024 г. 19:29
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
Президент Турции заявил об историческом шансе на долгосрочный мир в регионе
19 февраля 2024 г. 18:36
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ
19 февраля 2024 г. 18:34
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Турции один на один
19 февраля 2024 г. 15:57
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
В Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
ФотоВ Мюнхене состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ
18 февраля 2024 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
18 февраля 2024 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi