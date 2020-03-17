​Египет сообщил о смерти двух человек за сутки из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Египта объявило в ночь на вторник о 40 новых случаях заражения коронавирусом и двух погибших за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, общее число случаев в стране достигло 166.

По словам представителя минздрава Халеда Мугахеда, заражены 35 египтян и пяти иностранцев. "Восемь из заразившихся вернулись из умры (малого паломничества в Мекку), остальные контактировали с ранее зараженными", - уточнил он.

Погибли от COVID-19 72-летний гражданин Германии в южной провинции Луксор и 50-летний египтянин из провинции Дакахлия на севере страны. Мужчина контактировал с женщиной, скончавшейся в провинции 12 марта.

Излечились от вируса уже 26 человек из общего числа зараженных – 166 человек. Министр здравоохранения Хала Зайд поручила усилить меры по предотвращению распространения болезни в провинциях Дакахлия, Минья и Думьят.

Мугахед также сообщил о завершении карантина сотрудников одной из нефтяных компаний, у канадского сотрудника которой 1 марта обнаружили COVID-19. Ведомство следило за состоянием почти 3 тысяч сотрудников во время карантина, ни у кого из них вирус не нашли.