Египет с начала перемирия направил в Газу 5 тыс. грузовиков с гумпомощью

Египет с начала действия соглашения о прекращении огня в секторе Газа направил в анклав более 5 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью.

Египет с начала действия соглашения о прекращении огня в секторе Газа направил в анклав более 5 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства в ответ на высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Египет не одобряет риторику Нетаньяху, использованную им в ходе интервью одному из американских СМИ, поскольку подобные заявления обесценивают все усилия, которые Египет прилагает для того, чтобы помочь Газе. С начала действия перемирия с египетской стороны в анклав въехало 5 тыс. машин с гуманитарными грузами, а для раненых, больных и обладателей двойного гражданства был существенно упрощен выезд из Газы", - говорится в документе.

МИД Египта также подчеркнул, что отвергает "любые призывы к перемещению палестинцев - будь то в Египет, в Иорданию или в Саудовскую Аравию - и выражает солидарность" с жителями сектора Газа.

Ранее глава израильского кабмина в интервью телеканалу Fox News обвинил Каир в том, что тот якобы не впускает на свою территорию палестинцев из Газы, которые хотели бы покинуть анклав.