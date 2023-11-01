Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа

Египет разместил танки и бронемашины возле контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором Газа.

Египет разместил танки и бронемашины возле контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором Газа.

Как передает Report со ссылкой на издание Times of Israel, рядом с границей видны "десятки транспортных средств". Появление тяжелой военной техники у контрольно-пропускного пункта связано с опасениями Египта о возможном наплыве десятков тысяч беженцев.

"Рафах" является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на офис израильского премьера сообщало, что Израиль признал существование плана размещения 2,3 миллиона жителей палестинского анклава на Синайском полуострове в соседней стране.