Египет расторг контракты на покупку пшеницы из Украины

Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы из Украины, закупленной в декабре 2021 года.

Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы из Украины, закупленной в декабре 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.

По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией в Украине забронированные грузы так и не были доставлены.