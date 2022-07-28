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Египет расторг контракты на покупку пшеницы из Украины

Египет расторг контракты на покупку пшеницы из Украины Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы из Украины, закупленной в декабре 2021 года.
Другие страны
28 июля 2022 г. 08:59
Египет расторг контракты на покупку пшеницы из Украины

Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы из Украины, закупленной в декабре 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.

По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией в Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

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Версия на английском языке Egypt cancels contracts for stranded Ukrainian wheat

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