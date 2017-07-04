Египет продлил режим чрезвычайного положения

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Египетский парламент (Палата представителей) утвердил решение президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом во вторник сообщил спикер Палаты Али Абдель Аль.

По его словам, "официально режим ЧП продлевается со вторника, 4 июля нынешнего года".

22 июня правительство Египта одобрило продление режима чрезвычайного положения в стране на три месяца, утвердив соответствующий указ президента республики.

Чрезвычайное положение с возможностью продления было введено в апреле после терактов в христианских храмах, унесших жизни около 50 человек. Уже в условиях действующего режима ЧП, в мае, экстремисты расстреляли автобус с коптами, ехавшими на экскурсию в монастырь в провинции Эль-Минья.