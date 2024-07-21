Египет призвал не допустить хаоса на Ближнем Востоке

Египетские власти считают, что атака израильских ВВС на йеменский порт Ходейда значительно обостряет напряженность в регионе и призывают не допустить возможности скатывания Ближнего Востока в состояние хаоса.

Египетские власти считают, что атака израильских ВВС на йеменский порт Ходейда значительно обостряет напряженность в регионе и призывают не допустить возможности скатывания Ближнего Востока в состояние хаоса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в специальном заявлении египетского МИД.

Внешнеполитическое ведомство Египта, указывается в заявлении, "с большой обеспокоенностью следит за ситуацией, считает, что все стороны должны проявлять сдержанность и призывает не допустить возможности сползания региона в хаос".

По убеждению ведомства, всем международным силам в настоящее время необходимо приложить максимум усилий для "прекращения войны в секторе Газа, которая является основной причиной нынешней эскалации напряженности на Ближнем Востоке".