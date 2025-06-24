Египет призвал Иран и Израиль соблюдать соглашение о прекращении огня

Египет приветствовал соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем и призвал обе стороны соблюдать его.

Египет приветствовал соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем и призвал обе стороны соблюдать его.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространил египетский МИД.

"Египет приветствует соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем, о достижении которого объявил президент США Дональд Трамп. Призываем как израильскую, так и иранскую стороны соблюдать режим перемирия и проявлять максимальную сдержанность", - говорится в пресс-релизе египетского внешнеполитического ведомства.