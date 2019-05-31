Египет призвал арабские страны к единой позиции по вопросам безопасности

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал выработать единую позицию арабских стран для противостояния угрозам их безопасности, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Наша встреча созвана в свете опасных и небывалых угроз для арабской национальной безопасности. Мы призываем выработать единую позицию арабских стран для противостояния угрозам арабской национальной безопасности", - заявил ас-Сиси, выступая на открытии чрезвычайного общеарабского саммита в Мекке, который созвал король Саудовской Аравии в свете обострения отношений с Ираном.