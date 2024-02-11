Египет пригрозил Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений

Египет пригрозил Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений в случае, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) войдет в город Рафах на юге сектора Газа.

Египет пригрозил Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений в случае, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) войдет в город Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на египетские и западные официальные лица.

"Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений, краеугольного камня региональной стабильности на протяжении почти полувека, прозвучала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима для победы в четырехмесячной войне против палестинской группировки боевиков ХАМАС", - отмечается в материале издания.

Опасения египетских властей вызваны тем фактом, что Рафах превратился в крупнейшее место скопления беженцев из Газы, где может находиться более 2,3 миллиона человек. Сражение за этот город может привести к тяжелым гуманитарным последствиям и большому потоку беженцев на территорию Египта.

Кэмп-Дэвидские соглашения - серия договоров, заключенных между Египтом и Израилем при посредничестве президента США Джимми Картера в 1978 и 1979 годах. По итогу данных соглашений Тель-Авив обязался предоставить под своей юрисдикцией автономию Палестине на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, а также вывести свои войска с принадлежавшего Египту Синайского полуострова в течении трех лет.