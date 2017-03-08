Египет приговорил 6 израильтян к 25 годам тюрьм

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Суд Египта приговорил к 25 годам лишения свободы девять человек за "создание шпионской ячейки" в пользу Израиля.

Как передает Report, об этом сoобшил местное информационное агентство MENA.

По данным, приговор был вынесен 8 марта.

Из девяти осужденных трое – египтяне, а остальные – израильтяне. При этом под стражу взяты пока что лишь два египтянина, остальные были осуждены заочно. Как отмечается, из шестерых израильтян четверо являются офицерами военной разведки.